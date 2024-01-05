İsrail-PKK iş birliğinde yeni adım: İftira ve tazminat

05 Ocak 2024 06:30 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 06:47

İşgal altında tuttuğu Gazze topraklarında, dünyanın güözünün içine baka baka Filistinlilere karşı soykırıma imza atan İsrail, terör örgütü PKK ile iş birliğini de geliştirmeye devam ediyor.

Daha önce çok sayıda PKK’lı teröristi Gazze’ye getirip Hamas’a karşı savaştıran İsrail'in bir sonraki adımı Türkiye'ye karşı olmuştu. Mossad kanalıyla PKK ve DEAŞ'ı kulanarak Türkiye’de eylem gerçekleştirip suçu ülkemizdeki Arap kökenlilerin üzerine atmayı planlayan İsrail'in bu planı da deşifrde olmuştu.

SURİYE'YE ÖZEL EKİP YOLLADILAR

İşgal rejimi yeni bir hamlede daha bulundu ve geçtiğimiz hafta Suriye’ye özel ekip yolladı. İlk olarak Süleymaniye’de Kandil elebaşıları ile görüşen ekibin amacı, Türkiye’nin hava ve kara operasyonları sonrası terör cephesine verilen zararla ilgili Türk tarafına karşı PKK’nın tazminat davaları açmasını sağlamaktı.

İsrail yönetimi PKK’ya “süreci şahsi davalarla başlatalım ardından terör devletini tanıyarak kurumsal davaları geçeriz” mesajını yolladı.

Siyonist rejimin bir diğer hedefi de toplumsal sözleşme olarak ortaya çıkan terör bildirgesine anaysa mahiyeti kazandırarak, PKK özerk yönetim projesine uluslararası meşruiyet kazandırmak.

ÖN RAPOR TAMAMLANDI

Gazze katliamını örtmek adına her yola başvuran İsrail, Türkiye’nin soykırım karşıtı faaliyetlerine karşı bir kez daha PKK şantajına başvurdu. Sözde Rojova Özerk Yönetimi bünyesinde bir komisyon oluşturan İsrail, Tel Aviv’den giden 8 kişilik ekiple birlikte Türkiye’nin vurduğu terör kampları, enerji hatları, iletişim-haberleşme üsleri, petrol tesisleri ve benzer alanlara ilişkin 50 sayfalık bir ön rapor hazırladı.

Bir dizi sahte delil ve ifadelerin de yer aldığı rapor, PKK’nın sivil ayağındaki aktif isimlerden Bessam Said İshak tarafından ABD’ye götürüldü. PKK-PYD’nin Amerika’daki temsilcisi Sinem Muhammed’e ulaşan sahte rapor oradaki İsrail destekli STK’larla paylaşıldı.

100 MİLYAR DOLARLIK HAYALLERİ VAR!

Terör örgütü ve İsrail tarafından hazırlanan düzmece raporu ilk sahiplenen Demokrasileri Koruma Vakfı oldu. Terör yandaşları ABD ve Avrupa’daki İsrail güdümlü vakıf ve derneklerin de destek vermesinin planlandığı süreçte farklı ülkelerde tazminat davaları açacak.

PKK-İsrail koalisyonunun uydurma verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, Türkiye’nin 2015’ten bu yana gerçekleştirdiği operasyonlar, teröristlerin işgal ettiği bölgelerde 100 milyar dolarlık zarara yol açtı.

SAKIR VE CİYA DEVREDE

İsrail-PKK-Battı ittifakının tazminat şantajında aktif isimler arasında Esad rejimine bağlı İstihbarat Servisi el-Muhaberat’ın uzun süre üst düzey yöneticiliğini yapan Bassam Sakır da yer alıyor. Sakır’la birlikte Batılı STK ve benzer yapılarla görüşme trafiğini yürüten bir diğer isim ise Bedran Ciya.

ÖZERKLİK VE SİHA VADETTİLER

Türkiye gazetesinin ulaştığı bilgilere göre İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, bakanlık bünyesinde Kıbrıs-Irak ve Suriye için özel bir birim kurdu. Geçtiğimiz günlerde Rum kesimine giden Cohen’in, Irak’ın kuzeyine gizli bir ziyaret hazırlığında olduğu ve PKK’nın Suriye elebaşıları ile bir görüşme gerçekleştireceği rapor edildi. PKK, Süleymaniye ve Kamışlı’da görüştüğü İsrail heyetinden SİHA ve toplumsal sözleşme olarak tanıtılan ancak korsan özerk yönetimin sözde anayasası olarak kabul görmesi yönünde destek talebinde bulundu.

ROJAVA'YI TANIMA PLANI

İsrail kanadı, PKK korsan yönetiminin tanınması ile ilgili örgüte destek vaadinde bulundu. SİHA’lar konusunda Gazze sürecinin tamamlanması ve İsveç’in NATO üyeliğinin beklenmesi gerektiğini belirten İsrailli heyet, bu yönde bazı eğitimlerin gerçekleşebileceğini belirtti. İsrail’in planı önümüzdeki dönem Rojova Özerk Bölge’nin tanınmasını Ankara’ya karşı şantaj olarak kullanmak.