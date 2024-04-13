İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

13 Nisan 2024 19:36 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 20:25

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırı ile ilgili çalışmalar sürüyor.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.