06 Nisan 2024 07:33 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 07:42
İstanbul Boğazı'nda sis: Gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği etkili olan sis nedeniyle askıya alındı, bazı vapur seferlerinin de ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı