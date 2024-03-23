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23 Mart 2024 10:33 - Güncelleme : 23 Mart 2024 10:43

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı hayran bıraktı

Yunusların İstanbul’da tarihi yarımada açıklarında dans edercesine yüzdüğü anlar havadan görüntülendi. Onlarca yunusun bir arada yüzmesi izleyenleri hayran bıraktı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yolculuk eden yunuslar en çok İstanbul Boğazı çevresinde görülmesi ile biliniyor. Tarihi yarımada açıklarında onlarca yunustan oluşan sürü dron ile görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı hayran bıraktı - 1. Resim

YUNUSLARIN DANSI

Çoğu zaman boğazda seyreden büyük gemilere eşlik eden yunuslar, bazen gemiler ile yarışırcasına yüzüyor.

Yunusların yanlarındaki yavruları ile birlikte yüzdüğü anlar ise izleyenlerin içini ısıtıyor. Sevimli yunusları yakalamak için ise bazen fotoğrafçılar saatlerce sahillerde bekliyor.

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı hayran bıraktı - 2. Resim

Vatandaşlar ise yunusları gördüklerinde cep telefonları ile görüntülemeye çalışıyor. Marmara Denizi’nde son yıllarda artan yunus popülasyonu da dikkat çekiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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