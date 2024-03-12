İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: Alacaklısının kafasına sıktı

12 Mart 2024 19:06 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:11

İstanbul Arnavutköy'de öğle saatlerinde yaşanan olayda; aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında belindeki silahını çıkartan 54 yaşındaki Salih İ., börekçide karşısında oturan 60 yaşındaki arkadaşı Abdullah Ürkmez’i kafasından vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

KATİL 200 METRE UZAKLIKTA YAKALANDI

Saldırgan ise olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bir noktada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıdan hemen sonra yaşananlar ve saldırganın yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.