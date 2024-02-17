İstanbul Fatih'te hareketli dakikalar! Amerikalı şahıs ortalığı karıştırdı

17 Şubat 2024 19:54 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 20:19

Molla Gürani Mahallesi Kaçamak Sokak'ta otomobilini hatalı park ettiği belirtilen ABD vatandaşı Mohammed K'ye sokak sakinleri aracın önündeki telefon numarasından ulaştı.

Aracın başına geç gelen yabancı uyruklu sürücünün İngilizce küfür ettiği öne sürüldü. Sokak sakinleri ile sürücü arasında yaşanan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

3 ARACA ÇARPTI

Sinirli bir şekilde otomobilini çalıştıran sürücü, hızla girdiği ters yön olan Tomrukçu Sokağı'nda park halindeki 3 araca çarparak otomobilde sıkıştı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri ambulansta kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Mohammed K, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada 4 araçta büyük çapta hasar oluşurken, kavga ve kaza anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

KADINA KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Olayı anlatan mahalle sakini Umut Köprülü, sürücünün hastaneye yetişmeye çalışan bir kadına küfür ettiğini, bunun üzerine tansiyonun yükseldiğini söyledi.

"BEN AMERİKAN VATANDAŞIYIM..."

Köprülü, ''Adam, 'Ben Amerikan vatandaşıyım.' falan diyordu. Amerikan vatandaşı olabilirsin ama buraya gelip Türk kadınına küfür edemezsin. O yüzden de millet izin vermedi. Adama 'Bas gaza git.' dedim. O da heyecanla geldi, arabalara vurdu.'' diye konuştu.