İstanbul seçiminde çarpıcı tablo: DEM ve İYİ Parti seçmeninin oyları hangi partiye kaydı?

14 Mart 2024 16:54 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:16

TGRT Haber Youtube kanalında yayınlanan 'Alper Altun ile Bi Bakalım' programının konuğu Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir oldu.

Daşdemir 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anketlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi partinin avantajlı olduğunu değerlendirdi. Önemli noktalara değinen Daşdemir, DEM ve İYİ Parti adaylarının seçim çalışması yapmadığını söyleyerek taban seçmenin hangi partiye kaydığını açıkladı.

"İYİ PARTİ SEÇMENİ İMAMOĞLU'NDAN YANA TAVIR ALDI"

Alper Altun'un seçimlerde DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın seçim çalışması yapmadığını hatırlatması üzerine Daşdemir, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun da ortalarda olmadığını söyledi.

Kavuncu'nun seçim çalışması yapmaması sonucunda İYİ Parti oylarının büyük çoğunluğunun CHP'ye kaydığını söyleyen Daşdemir sözlerine şöyle devam etti:

"İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu da çalışmıyor. Ben yıllardır 'seçimlerin kaderini milliyetçi seçmen belirliyor' diyorum. Yani orada DEM Partililer nereye işaret edilirse oraya oy veriyor ama MHP ve İYİ Parti ya da AK Parti seçmeni bu şekilde hareket etmiyor. Bu seçmenler kendilerine göre değerlendirmeler yapıyor.

İYİ Parti seçmeni geçmişte birlikte olduğu CHP'ye yönelmiş durumda. İYİ Parti adayı ortada olmadığı için seçmenin yüzde 80'i İmamoğlu'ndan yana bir tavır almış durumda"