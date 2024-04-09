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Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:52

İstanbul Silivri'de korkunç kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul Silivri’de hasta almaya giden ambulans kavşaktan dönerken otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Silivri&#039;de korkunç kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

Silivri’de hasta almaya giden ambulans, Yeni Mahalle Abelia kavşağından dönerken otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak yol kenarındaki ağacı devirip yan yattı.

İstanbul Silivri'de korkunç kaza: Çok sayıda kişi yaralandı - 1. Resim

Yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Silivri'de korkunç kaza: Çok sayıda kişi yaralandı - 2. Resim

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Silivri'de korkunç kaza: Çok sayıda kişi yaralandı - 3. Resim

Bir süre araç trafiğine kapanan yol Silivri Belediyesi ekiplerinin yol temizleme çalışmaları ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul Silivri'de korkunç kaza: Çok sayıda kişi yaralandı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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