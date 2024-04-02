Şişli'de yangın faciası! Gece kulübü alev alev yandı: 8 ölü

02 Nisan 2024 14:10 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:11

Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesi ile kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki 8 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 15 kişi de yaralandı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

Yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaşamını yitirenlerin çalışan işçiler olduğunu söyledi.