08 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:07
İstanbul sokaklarında firari maymunu görenler şaştı kaldı
İstanbul Fatih'te daldan dala atlayan maymunu görenler hayrete düştü. İnsanların ilgisinden korkan maymun korkarak gözden uzaklaştı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatih Balat'ta meydana gelen olayda, vatandaşlar ağaçta oyun oynayan küçük maymunu görünce şaşkına döndü. Bir süre sonra taşın üzerinde oturarak dinlenen maymunu görenler hemen telefonlarına sarıldı.
Bazı vatandaşlar maymunu yakalamaya çalışırken, bazıları da o anları görüntüledi. Ağaca çıkıp daldan dala gezen maymun bir süre sonra kaldırım taşının üzerine geldi. Vatandaşları maymunu "gel gel" diye çağırması güldürürken, ürken hayvan kayıplara karıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı