İstanbul sokaklarında firari maymunu görenler şaştı kaldı

08 Nisan 2024 13:44 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:07

Fatih Balat'ta meydana gelen olayda, vatandaşlar ağaçta oyun oynayan küçük maymunu görünce şaşkına döndü. Bir süre sonra taşın üzerinde oturarak dinlenen maymunu görenler hemen telefonlarına sarıldı.

Bazı vatandaşlar maymunu yakalamaya çalışırken, bazıları da o anları görüntüledi. Ağaca çıkıp daldan dala gezen maymun bir süre sonra kaldırım taşının üzerine geldi. Vatandaşları maymunu "gel gel" diye çağırması güldürürken, ürken hayvan kayıplara karıştı.