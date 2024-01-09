İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Kerem Ökten hakkında suç duyurusu: Diploması sahte...

09 Ocak 2024 10:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:52

Sosyal medyada hava durumu ile ilgili yaptığı yorumlarla bilinen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği mezunu olarak tanıtılan Kerem Ökten'in diplomasının sahte olduğu iddia edildi.

KEREM ÖKTEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, Ökten hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz"

"MUHASEBE MEZUNUYUM"

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Kerem Ökten, "Meteoroloji mezunu olmadığımı daha önce dürüstçe açıklamıştım. Ben hiçbir yerde İTÜ mezunu olduğumu yazmadım. 36 yaşımdayım. Ben işletme fakültesinden muhasebe ve denetim bölümü mezunuyum." dedi.

Sosyal medyada kendisine karşı saldırı olduğunu söyleyen Ökten, "Huzurum kalmadı. Böyle giderse hesabı da kapatırım.” açıklamasında bulundu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Sosyal medyadaki farklı hesaplar tarafından ortaya tahminler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, sosyal medyada yapılan hava tahminleri konusunda uyarıda bulunularak şöyle denilmişti:

"Zaman zaman sosyal medya üzerinden yetkisiz kişilerden ya da kaynağı belli olmayan hesaplardan kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamalar yayınlanmaktadır.

Bu açıklamalar ile ilgili olarak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Birimi ve Kurumumuz tarafından kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici açıklamalar yapılmaktadır.

Atmosferik hadiseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 7/24 takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle anında paylaşılmaktadır.

Can ve mal kayıplarını önlemek ve dezenformasyona neden olmamak adına; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organları ile MGM mobil uygulaması, "mgm.gov.tr" internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve MGM kurumsal sosyal medya hesaplarından en doğru ve güvenilir meteorolojik tahmin ile uyarılara ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer almıştı.