İstanbul Topkapı’da dehşet! Tramvayın altında kalan bir kişi raylara sıkıştı
Son dakika haberi: İstanbul Topkapı’da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine ekipler sevk edilirken, yayanın hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul Topkapı’da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Çarpma sonucu raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.
ACI HABER GELDİ
Raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine ekipler sevk edilirken, yayanın hayatını kaybettiği belirtildi.
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