İstanbul Topkapı’da dehşet! Tramvayın altında kalan bir kişi raylara sıkıştı

28 Şubat 2024 15:34 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 16:45

İstanbul Topkapı’da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Çarpma sonucu raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.

ACI HABER GELDİ

Raylarda sıkışan kişiyi kurtarmak için olay yerine ekipler sevk edilirken, yayanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika haberinin detayları birazdan...