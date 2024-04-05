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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:12

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu! Yüzde 80'e dayandı  

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük resmi tatili dolayısıyla, İstanbul'daki vatandaşlar havaalanlarına ve otobüs terminallerine akın etti. Şehirdeki trafik akışını büyük ölçüde etkileyen araç trafiği trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyelerine çıkardı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Bayram tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 9 günlük tatil için şehir dışında akın etti. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'lara kadar yükseldi. 

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu! Yüzde 80'e dayandı   - 1. Resim

İBB verilerine göre saat 17.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Yoğunluğun ilerleyen saatler de daha artması beklenirken trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. 

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu! Yüzde 80'e dayandı   - 2. Resim

OTAGARDA YOĞUNLUK 

15 Temmuz Demokrasi Otogarı, bayram tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen insanların akınına uğradı. Otobüs şirketleri, artan yolcu talebini karşılamak için ek seferler düzenledi. Özellikle hafta sonu yaklaşırken, birçok kişi otobüs terminaline akın etti. Otogarın içindeki ve giriş-çıkış noktalarındaki yoğunluk, özel araçları ve taksileri ile gelen insanlar nedeniyle trafiğe yol açtı. 

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu! Yüzde 80'e dayandı   - 3. Resim

HAVALİMANLARI DA DOLDU TAŞTI! 

İGA tarafından yapılan duyuruya göre, Ramazan Bayramı sebebiyle yoğunlaşan yolcu ve uçuş yoğunluğu için gerekli tedbirler alındı.

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu! Yüzde 80'e dayandı   - 4. Resim

Özellikle bu bayram süresince yoğun bir şekilde kullanılması öngörülen İstanbul Havalimanı'nda, artan seyahat isteği nedeniyle bugün için 1404 uçuşun yapılması bekleniyor. 

Kaynak: TGRT Haber
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