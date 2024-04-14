İstanbul yolu çileye dönüştü: On binlerce kişi yollara düştü

14 Nisan 2024 14:09 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:18

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen on binlerce vatandaş memleketine ya da tatile gitti. Tatilin son gününde yollara düşen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği . İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

UZUN ARAÇ KURUKLARI OLUŞTU

Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor. İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açıyor.

Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor.