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14 Nisan 2024 14:09 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:18

İstanbul yolu çileye dönüştü: On binlerce kişi yollara düştü

Bayram tatilinin bitmesiyle vatandaşlar İstanbul'a dönmeye devam ediyor. Büyük yoğunluğun yaşandığı otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Gişelerde oluşan kilometrelik kuyruklar havadan görüntülendi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul yolu çileye dönüştü: On binlerce kişi yollara düştü

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen on binlerce vatandaş memleketine ya da tatile gitti. Tatilin son gününde yollara düşen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği . İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 

UZUN ARAÇ KURUKLARI OLUŞTU 

 Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor. İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açıyor.İstanbul yolu çileye dönüştü: On binlerce kişi yollara düştü - 1. Resim 

Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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