İstanbul'a sıcak hava geliyor! Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik net tarih verdi

21 Mart 2024 09:52 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:54

Türkiye nüfusunun yaklaşık 4'te 1'ine ev sahipliği yapan İstanbul'da son birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve aralıklarla görülen yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Ancak İstanbul sakinleri için ilik ilkbahar günleri artık çok yakında.

BAHAR KAPIYA DAYANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli hava tahmin uzmanlarından Cengiz Çelik, Megakent'te sıcak havalardın etkili olacağı tarihi paylaştı.

Karadeniz üzerinden yeni hava dalgası sonrası yurdun en batıdaki birkaç şehir neredeyse genelinde ani sıcaklık düşüşü görülmüş, buna yağış eşlik etmişti. İstanbul'da soğuk hava ve yağışlardan payını alırken, Meteorolog Cengiz Çelik, İstanbul sakinlerinin içini ısıtacak bilgiyi paylaştı.

İstanbul’da yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini dile getiren Çelik, “Perşembeyi cumaya bağlayan gece sadece yüksek kesimlerde kısa süreli de olsa karla karışık yağmur geçişini görebiliriz. İstanbul’da en yüksek sıcaklıklar 10-11 derece civarında seyrediyor. Hafta başından itibaren İstanbul’daki sıcaklıkların hızla artacağını tahmin ediyoruz” dedi.

ANKARA'DA HAVA BİRKAÇ GÜN DAHA SOĞUK

Çelik, diğer iki büyük şehrimizden Ankara ve İzmir için de tahminlerini paylaştı. Ankara’da birkaç gün boyunca çoğunlukla gece saatinde olmaük üzere yağış görüleceğini vurgulayan Çelik, “Pazartesi günü ilk saatlerinden itibaren bu soğuk net bir şekilde hissedilecek fakat salı günü 6-7 derece olacak sıcaklıkların tekrar 15 derecelere ve daha üzerine çıkmasını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR BAHARA GİRDİ BİLE

İzmir’de ise yağış beklentisinin olmadığını ifade eden Çelik, “Hava, parçalı ve çok bulutlu olacak bu sistemde belki birazcık soğuk hava ile etkilenecek. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar önümüzdeki 3-4 gün boyunca 16-17 derece civarında seyredecek” dedi.