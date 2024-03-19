İstanbul'a yeni metro hattı! 8 dakikada havalimanına... Bugün açılıyor

19 Mart 2024 07:39 - Güncelleme : 19 Mart 2024 07:51

İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu rahatlatacak adımlara bir yenisi ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro bugün yapılacak törenle devreye giriyor.

TÜKİYE'NİN EN UZUN RİNG HATTINA BİR ADIM KALDI

Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye’nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak. Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.

BİR İLK: DEMİR YOLU ALTYAPISINA SAHİP

Türkiye’de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.

Öte yandan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının hizmete alınmasıyla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul’a yaptığı toplu raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreyi bulacak.