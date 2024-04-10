İstanbul’da bayramın ilk günü trafik kitlendi, vapur hatları dolup taştı

10 Nisan 2024 20:20 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 20:37

Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da adeta insan seli yaşandı. Şehir dışına çıkanların yanı sıra İstanbul'da kalanlar da bayramın tadını çıkarmak için dışarıya akın etti. Megakentte araç trafiği ve vapur iskelelerinde yoğunluk oluştu.

YÜZDE 72’YE ÇIKTI

Öğle saatlerinden sonra trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 72'ye ulaştı. Özellikle TEM Otoyolu, E-5 ve D-100 karayollarında yoğunluk gözlemlendi.

İSKELE VE SAHİL DOLDU

Vapur iskelelerinde de yoğunluk oluştu. Adalara ve Boğaz turu yapmak isteyenler uzun kuyruklarda bekledi. Vapur seferleri sıklaştırılsa da kalabalığı karşılamakta zorlanıldı. İstanbul'un sahilleri de bayramın ilk günü dolup taştı. Vatandaşlar güneşli havanın tadını deniz kenarında çıkardı.

Parklarda ve bahçelerde de yoğunluk vardı. Megakentteki yoğunluk dronla görüntülendi. Görüntülerde araç trafiğinin ve vapur iskelelerindeki kalabalığın yoğunluğu dikkat çekti. İstanbul'da bayram coşkusu tüm hızıyla devam ediyor.