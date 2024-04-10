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10 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:52

İstanbul'da bayramın ilk günü yoğun trafik

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Büyükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etmek için yollara düştü. 

E-5 Karayolu üzerinde Büyükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü olarak yoğun trafik oluştu.

İstanbul'da bayramın ilk günü yoğun trafik - 1. Resim

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Bayramın 1’inci gününde sıkışan trafik nedeniyle araçların güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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