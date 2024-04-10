10 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:52
İstanbul'da bayramın ilk günü yoğun trafik
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Büyükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etmek için yollara düştü.
E-5 Karayolu üzerinde Büyükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü olarak yoğun trafik oluştu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Bayramın 1’inci gününde sıkışan trafik nedeniyle araçların güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar havadan dron ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı