İstanbul’da cami içinde imama bıçaklı saldırı

08 Ocak 2024 20:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 00:06

Fatih Camii imamı, camiye giren bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Namazın ardından imam odasına giren ve konuşmak istediğini belirtten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

VALİLİKTEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konu ilgili yaptığı açıklamada saldırganın cami içersinde slogan atarak huzursuzluk çıkardığına dikkat çekti. Valilik açıklamasında şu ifadelere verildi:

"Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır."

DURUMLARI AĞIR!

Öte yandan yaralanan Fatih Camii imamı ve 1 vatandaşın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Savcılık ise saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

CHP LİDERİNDEN KINAMA!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Camisi'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da bu akşam Fatih Camii’de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum."

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayı kınayarak, saldırıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini paylaştı. Bakan Tunç şunları kaydetti:

"İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

KURUM: LANETLİYORUM

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii’nde bugün yaşanan menfur saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.