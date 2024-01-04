İstanbul'da dehşete düşüren olay! Okul servisi içindeki öğrencilerle kaçırıldı

04 Ocak 2024 14:23 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:15

İstanbul'da Kadıköy ilçesi büyük paniğe neden olan bir olaya ev sahipliği yaptı. İçinde öğrencilerin olduğu bir okul servisi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı.

Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis minibüsü ışıklarda durduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişi şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için minibüsün arkasına geçtiği sırada şahıs direksiyona geçerek servis minibüsünü kaçırdı.

ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

Servis şoförü aracın peşinden koştuysa da yetişemedi. Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis kaçırılan servis aracını Pendik'te terk edilmiş halde buldu.



Olay hakkında konuşan mahalleli Hasan Yıldırım, "Ben sabah gördüm, polisler içeri çekmişti. Bir tane minibüs duruyordu. Kapıları açıktı, içinde öğrencilere ait eşyalar vardı. Burası kalabalıktı polisler vardı. Öğrenciler içindeyken servis aracını kaçırmışlar. Öğrencileri yolda indirmişler aracı da bu sokağa park etmişler. Servis minibüsünün kapıları açıktı. Şahıs servisin içinde yoktu” dedi.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis yaya olarak kaçan şahsı arıyor.

GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, okul servisinin Pendik’te terk edilmeden kısa süre önce bir sokakta ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.