İstanbul'da depreme ne kadar kaldı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı! 

05 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 05 Mart 2024 22:24

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TGRT Haber canlı yayınında Marmara Bölgesi'nde 7 üzerindeki bir depremin bir sene içinde 2 defa rastlayabileceğimiz konusunda uyarıda bulundu. 'İstanbul'da büyük depreme ne kadar zaman kaldı?' sorusunu da cevaplayan Ersoy, acele etmemiz gerektiği söyledi.

Prof. Ersoy, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara'nın kuzeyini etkileyebileceğine yönelik beklentilere rağmen, son deprem aktivitelerinin bölgenin güneyindeki tehlikelere de işaret ettiğini belirtti. Güney Marmara'da, deprem faylarının bulunduğu iki göl ve bu göllerin yanından geçen fay hatlarına dikkat çeken Ersoy, bu fayların 6.5 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceğini vurguladı.

Ersoy, "Marmara'da deprem olmayacak" ya da "Olsa bile 6'yı geçmeyecek" gibi iddialara itibar edilmemesi gerektiğini, Kuzey Anadolu Fayı'nın 8.0 büyüklüğünde deprem oluşturma kapasitesine sahip olduğunu belirtti. 1939'da yaşanan 7.9 büyüklüğündeki depremde 30 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Ersoy, Türkiye'nin nüfus orantısına göre bu oranın daha da artacağını söyledi.

"İSTANBUL, BURSA, ESKİŞEHİR VE ÇANAKKALE..."

Türkiye'nin en büyük projesinin deprem hazırlığı olması gerektiğini vurgulayan Ersoy, özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Çanakkale gibi şehirlerin risk altında olduğunu belirtti.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy deprem periyodu için çalışmaları hızlandırılması gerektiğini söylerken şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda Güney Marmara'da 2 tane göl var ve bu göllerin yanından fay geçiyor. Deprem olan fayların kuzeyinde yine faylar ve bunlar 6.5 üzerinde deprem üretebilir. Bakın fay sayısını 485 biliyorduk ama bu sayı giderek artıyor. Dönüşüm periyodu için biraz daha çalışmamız lazım. Bu depremlerin oluşum periyodu doldu. Marmara'nın 1 yıl içinde 2 adet 7'den büyük deprem oluşturma ihtimali var. Ciddi bir tehlike ile yüz yüzeyiz.

"EN BÜYÜK PROJEMİZ DEPREM OLMALI"

'Marmara'da deprem olmayacak. Olsa bile 6'yı geçmeyecek' gibi söylemlere itibar etmeyelim. Kuzey Anadolu Fayı'nın en büyük depremi oluşturma ihtimali 8.0'dır. Bu daha önce oldu mu diye baktığımızda, 1939'da 7.9 büyüklüğünde olmuş ve 18 milyon nüfuslu Türkiye'de 30 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi ki orantıya baktığımızda bu oran daha fazla olacaktır. Şu anda Türkiye'nin en büyük projesi depremdir."

"HER AN DEPREM OLABİLİR"

'İstanbul Depreminin ne kadar süresi kaldı?' sorusunu cevaplayan Ersoy, 'kaçacak bir yerimiz yok' derken, "Her an olabilir. Son periyot içerisindeyiz. Şuan da olabilir, 10'lu yıllar içerisinde de olabilir fakat hiçbir zaman 100 yıl, 50 yıl beklemeyecektir. Deprem hazırlıksız yakaladığında ciddi kayıplar yaşanabilir. Yapılması gereken dirençli yapılar inşa etmek. Kaçacak yerimiz yok. Ülkemiz harika, yapmamız gereken şey dirençli yapılar yapmaktır. Dünyanın en kolay şeyi budur. İlk önce sağlam şehir inşaa etmemiz lazım. Akis halde 6 Şubat depremlerindeki gibi daha çok ağlarız" diyerek uyarıda bulundu.