İstanbul'da facia son anda önlendi: Ölmek istiyorum 

16 Ocak 2024 20:26 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 20:27

İstanbul metrosu intihar girişimine sahne oldu. Üsküdar’daki Ünalan durağında yaşanan olayda facia ucuz atlatıldı.

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın trenin istasyona gelişi sırasında kendisini raylara attı. Makinist metroyu durdurarak faciayı önledi.

"ÖLMEK İSTİYORUM"

Kimliği henüz belli olmayan kadın rayların üzerinde bir süre daha durmak istedi. Kadının İBB yetkililerine "ölmek istiyorum" dediği amatör kameralar taradından kaydedildi. İstasyondaki yurttaşlar ise ‘değmez’ diyerek kadını intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.