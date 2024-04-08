08 Nisan 2024 13:15 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:20
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü 5 araca çarparak durdu
Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü, duraktaki araçlara çarparak durabildi. Kazada 5 araç hasar aldı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana gelen olayda, durağa yanaşan İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle zincirle kaza meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. 5 otobüste hasar meydana gelirken, araçların boş olduğu facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı