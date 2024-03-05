İstanbul'da hissedilen deprem sonrası 'hasar' uyarısı! 

05 Mart 2024 00:22 - Güncelleme : 05 Mart 2024 00:24

Türkiye depremleri hissetmeye devam ediyor. Çanakkale'de, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamada, deprem 4,9 büyüklüğünde yerin 14 km altında gerçekleşti. Deprem sonrası uzman isim Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Depremin meydana geldiği bölge hakkında bilgi veren Tüysüz, "Depremin odak noktasına dair veriler geldi. Depremin olduğu yer Gönen-Kalkım arası. Bu bölgede Kuzey Anadolu Fayı'nda 1953'te kırılmış bir kolu var. Dolayısıyla 1953'ten bu yana yeterli bir stres birikimi olmadığı için bu yörede büyük bir deprem beklentisi olmadığını söyleyeyim. 10 kilometre derinlik veriliyor." dedi.

"İSTANBUL'U ETKİLEMESİ ZOR"

"Bu fayın devamı da biraz daha Bandırma-Erdek civarından geçerek Gemlik Körfezi'ne bağlanan bir fay. Bunun üzerinde daha büyük bir deprem olursa, çok büyük deprem olma ihtimali yok diyebiliriz, bunun İstanbul'a etkilemesi oldukça zor. Epey zor. Hissederiz, sarsılırız bir miktar, İstanbul'da, Bursa'da, Tekirdağ'da ama bir hasar olmaz."

"TEKRAR OLUSA HASAR TEHLİKESİ VAR"

"Hasar oluşturacak kadar büyük bir deprem beklentimiz yok" diyen Tüysüz, "Burada sarsıntıdan çok ivme değerleri dediğimiz deprem dalgalarının hızlanması önemli. İstanbul'da hissedilen ivme değerinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Tabi bu tür küçük depremler yapıların kötü inşa edilmiş ve zayıf zeminde yer alan binaların zaman içinde yorulmasına yol açıyor. Hasar oluşturmasını beklemediğimiz bir deprem. Ama bunun gibi tekrarlı depremler çok olursa bunlardan dolayı hasarlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.