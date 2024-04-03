İstanbul'da izinsiz Van olaylarına müdahale: 100'ü aşkın gözaltı var

03 Nisan 2024 23:21 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:28

Van'da çok sayıda gözaltı var: Gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

Van'da çok sayıda gözaltı var: Gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak

Yerel seçimler sonrası Van'da birinci çıkan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesini gerekçe göstererek sokaklara dökülüp etrafa zarar veren parti üyeleri İstanbul'da da hareketlenmişti. Adliyede ve çeşitli bölgelerde yapılan gösteriler sonrası polis ekipleri harekete geçerek taşkınlık çıkaran şahısları yakaladı.

İstanbul Valiliği, Van’daki olaylara ilişkin korsan gösteri yapan toplam 132 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’un çeşitli ilçelerinde Van ilimizde yaşanan olaylara ilişkin yapılmak istenen korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerinde; saat 13.00'da Şişli ilçesi Çağlayan Adliyesinde Başsavcılık Makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binası içerisine zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulanan avukat gruptan 8 kadın 6 erkek toplamda 14 şahsa, saat 16.00'da Sultanbeyli Dem Parti İlçe Binası önünde yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemet ederek 2 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren 9 kadın 15 erkek 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 26 şahsa, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'da korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 20 kadın 67 erkek olmak üzere 87 şahsa, saat 19.15'de Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde korsan gösteri yapan 5 şahsa, olmak üzere toplam 132 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ADLİYE'DE İZİNSİZ EYLEM

Bir grup avukat, durumu protesto etmek için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda toplanmıştı.

Polis ekipleri avukatlara, dağılmamaları ve yasağa direnmeleri sonucunda kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde gereğini yapacaklarını belirttiler. Bunun üzerine avukatlar, önce ‘Kağıthane sınırlarını terk ediyoruz, Beyoğlu’na gidiyoruz’ dediler, sonrasında adliye merdivenlerinin önüne gelerek pankart açıp açıklama yapmaya başladılar. Bunun üzerine adliye güvenliği ve çevik kuvvet ekiplerinin de arasında bulunduğu emniyet güçleri açıklamaya müdahale etti. Zaman zaman Kürtçe sloganların da atıldığı sırada müdahale, arbedeye dönüştü.

MHP BAYRAKLI EV TAŞLANDI

2024 yerel seçimlerde Van’da DEM Partili Abdullah Zeydan’ın mazbatasının verilmemesine tepki gösteren kalabalık grup Esenyurt Meydanı'nda izinsiz şekilde protesto düzenledi. Grup, polis ekiplerinin “Dağılın” ihtarına uymazken meydanda arbede yaşandı. Bir süre sonra Aşık Şenlik Caddesi'ne giden kalabalık, sokakta çöp konteynerlerini ateşe vererek caddeyi kapattı. Cadde üzerindeki MHP bayrağı asılı olan bir vatandaşın da evini taşlayan grup, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından dağıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.