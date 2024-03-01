İstanbul'da kar alarmı! Meteoroloji uzmanı resmen tarih verdi: Lapa lapa yağacak

01 Mart 2024 16:26 - Güncelleme : 01 Mart 2024 16:29

İstanbul için kar yağışı bekleyenler bu sene hüsrana uğradı. Neredeyse hiç yağmayan kar, mart ayının gelmesiyle kendini gösterecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteorologlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Uzmanlar, vatandaşların aklındaki "Kış bitmeden İstanbul'da kar bekleniyor mu? Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularına yanıt verdi.

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI VERİLDİ

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul için kar alarmı verdi. Meteoroloji uzmanının açıklamasına göre; Avrupa yakası ve Batı Karadeniz'de 7 Mart akşamı kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"850 hpa -10° izotermi İstanbul sınırlarına getirmiş. bu haliyle İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında ve Batı Karadeniz'de 7 Mart akşamı kar yağar."

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan ılık ve sisli hava, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak. İstanbul’un Marmara kıyılarında bugün sıcaklığın 20 derecelere kadar yükseleceğini söyledi.

Bugün etkisini hissettirecek sıcak hava hafta sonu ise yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.