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24 Mart 2024 07:08 - Güncelleme : 24 Mart 2024 07:09

İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul&#039;da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı

Bugün, Pakistan'da Britanya Hindistanı'ndaki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümü. İstanbul'da köprüler, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

FSM ve YSS köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla yeşil ve beyaz renge büründü.

İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı - 1. Resim

Dün akşam havanın kararmasıyla başlayan her iki köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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