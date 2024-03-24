İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı

24 Mart 2024 07:08 - Güncelleme : 24 Mart 2024 07:09

Bugün, Pakistan'da Britanya Hindistanı'ndaki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümü. İstanbul'da köprüler, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

FSM ve YSS köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla yeşil ve beyaz renge büründü.

Dün akşam havanın kararmasıyla başlayan her iki köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.