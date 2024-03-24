24 Mart 2024 19:28 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:51
İstanbul'da korku dolu anlar! Çocukların bulunduğu araca saldırdılar
İstanbul'da park tartışması çıkan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Bir grup, içerisinde kadın ve çocukların olduğu araca saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir zincirin marketin otoparkında yaşanan olayda; park sırası yüzünden 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişinin yakınları da olaya dahil oldu.
ACIMASIZCA SALDIRDILAR!
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünde korku dolu anlar yaşandı. Bir grup, içerisinde çocukların ve kadınların bulunduğu araca saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı