İstanbul'da korku dolu anlar! Çocukların bulunduğu araca saldırdılar

24 Mart 2024 19:28 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:51

Aile büyükleri de dahil oldu! Sokağa taşan silahlı, sopalı kavga kamerada

Aile büyükleri de dahil oldu! Sokağa taşan silahlı, sopalı kavga kamerada

Çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler karıştı: Ölü ve yaralılar var

Çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler karıştı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir zincirin marketin otoparkında yaşanan olayda; park sırası yüzünden 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişinin yakınları da olaya dahil oldu.

ACIMASIZCA SALDIRDILAR!

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünde korku dolu anlar yaşandı. Bir grup, içerisinde çocukların ve kadınların bulunduğu araca saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.