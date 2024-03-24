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Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 19:28 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:51

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocukların bulunduğu araca saldırdılar

İstanbul'da park tartışması çıkan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Bir grup, içerisinde kadın ve çocukların olduğu araca saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir zincirin marketin otoparkında yaşanan olayda; park sırası yüzünden 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişinin yakınları da olaya dahil oldu.

ACIMASIZCA SALDIRDILAR!

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünde korku dolu anlar yaşandı. Bir grup, içerisinde çocukların ve kadınların bulunduğu araca saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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