İstanbul'da kuyumcudan 20 kilo altın çaldı! 13 yıl sonra Kolombiya'da yakalandı

15 Mart 2024 09:26 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:54

İstanbul'da 13 yıl önce bir kuyumcuya ait 20 kilo altını çalarak kayıplara karışan uluslararası çetenin üyesi Jose James Baracamonte Kolombiya'da yakalandı. Şahsın Türkiye'ye iadesi için çalışma başlatıldı.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE PATLAK LASTİK NUMARASI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, filmlere konu olacak soygun olayı 12 Nisan 2011 tarihinde gerçekleşti. Kuyumcu Arif Üstündağ'a ait 39 kilo külçe altının bulunduğu zırhlı araç, Kapalıçarşı'dan Beşiktaş'taki Darphaneye gitmek üzere yola çıktı.

İçi altın dolu araç, Galata köprüsü üzerindeyken bir otomobildeki şahıslar kurye aracının lastiğinin patladığı uyarısı yaparak şoförün durmasını sağladı.

Şoför gerçekten de patlak olan lastiği değiştirip tekrar yola koyulurken işin gerçeği sonradan ortaya çıktı. Nitekim zırhlı araçtaki külçe altın dolu valizlerden biri ortada yoktu.

TAKSİ VE MOTOSİKLETLE ARGANİZE ÇALIŞMA

Polise intikal eden soygun olayının sırrı ise 60 kameradaki 160 saatlik görüntünün izlenmesiyle ortaya çıktı. Kapalıçarşı'dan yola çıkan altın yüklü zırhlı kurya aracı, kiralık bir araç ve taksi tarafından takibe alınmıştı. Araç, Eminönü'nde kırmızı ışıkta beklerken yanına yanaşan taksideki kişi, arka tekerleğin patlak olduğunu söyledi.

Bu sırada motosikletli bir kişi, zırhlı araca yaklaştı ve arka tekerleğe bıçak sapladı. Zırhlı araçtaki iki kişi lastiği tamir ederken, takipteki iki kişi aracın kapısını açarak içinde 20 kilo külçe altın bulunan çantayı alarak kaçtı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTINLARI ERİTMİŞLER

İstanbul polisi izledikleri görüntülerin ardından soyguncuları bir bir tespit etti. Soygunun ardında, Venezuelalı Juan Jose James Baracamonte, Jose Angel Badillo Gomez, Diyors Alexis Volcan Molina, soygunu planlayan Brezilyalı Al Saight ve adamı İtalyan Plojian vardı.

Külçe dolu altınların takibini yapan polis diğer detaylara da ulaştı. Buna göre altınlar önce bir otelde Brezilyalı Al Saight isimli şahsa, ardından da Kapalıçarşı'da kuyumcu dükkânı olan Apraham Ohanyan'a eslim edilmişti. Daha sonra Ohanyan'ın İkitelli'deki imalathanesine getirilen külçe altınlar burada tek tek eritilmişti. Brezilyalı Saight ve İtalyan Plojian ise altınları alıp imalathaneden ayrıldıktan sonra Beyrut'a giderken Venezuelalı suç ortakları ise Fransa'ya uçmuştu.

13 YIL SONRA İLK TUTUKLAMA

13 yıl önce gerçekleşen organize soygunun ardından çetenin Venezüelalı üyesi Juan Jose Jaimes Bracamonte Kolombiya'da yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Bracamonte, Türkiye’ye iade işlemleri için Başsavcılık Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahsın kısa süre sonra Türkiye'deki yargı sürecinin başlaması bekleniyor.