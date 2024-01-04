İstanbul'da öğrenci dolu servis kaçırıldı: O anlar kamerada

04 Ocak 2024 18:49 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:55

İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis minibüsü ışıklarda durduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi.

Şoför lastiği kontrol etmek için minibüsten indiği sırada şahıs direksiyonun başına geçip, içinde öğrencilerin olduğu servis minibüsünü kaçırdı.

ÖĞRENCİLERİ VE HOSTESİ GÖZTEPE'DE İNDİRDİ

Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis kaçırılan servis aracını Pendik Dumlupınar Mahallesinde bir sokakta terk edilmiş halde buldu.

Servisin kaçırıldığı adrese gelen polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Şahsın okul servisini kaçırma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yolda duran okul servisinin yanına gidiyor, ardından servisin şoförü araçtan iniyor. Şahsın direksiyonuna geçtiği okul servisi bir anda hareket ediyor ve oradan uzaklaşıyor.