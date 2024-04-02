İstanbul'da onlarca kişinin ölümüne neden olan yangın faciası! İş güvenliği uzmanı o noktaya değindi

02 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:33

İstanbul'un Beşiktaş semtinde meydana gelen yangın faciası sonrası uzman isimlerden uyarı geldi. TGRT HABER'e katılan İş Güvenliği Uzmanı Dr. Şebnem Akman Balta, zafiyeti vurguladı. Onlarca kişinin ölümüne neden olan bu yangın faciasının arka planı hakkında bilgi verdi. Balta'nın dikkat çektiği noktalardan biri de binanın yaşı oldu.

Eski bina olduğunu vurgulayan Balta, bu durumda da kesici bir engelin olmamasından kaynaklı facianın önüne geçilmediğinin altını çizdi. Kentsel dönüşümü de hatırlatan Balta, akabinde belediye kontrolünde sadece depreme dayanıklığının değil, yangın ve doğalgaza karşı da yenilenmesi gerektiğini belirtti.

İSTANBUL'DA ONLARCA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN YANGIN FACİASI!

Ayrıca Balta, doğalgaz patlaması ihtimaline karşı binanın derhal boşaltılması gerektiğini belirtti. İşte Balta'nin o önemli açıklamaları;

"Tüm durumları göz önünde bulundurulması gereken bir yangın faciası meydana geldi. Yapılan çalışmanın kaçış koridoru mutlaka olması gerekiyordu. Çünkü yangın, doğalgaz patlaması, elektrik kaçağı ya da su baskınlarına karşın dediğimiz kaçış koridoru oldukça önemlidir. Burada bir eğlence mekanının olması bina için zaten hiç sağlıklı bir durum değildir. Ancak şimdi kesin bilmiyoruz afaki konuşuyoruz. Doğalgaz patlamasıyla yaşanan bir yangınsa şuan tüm bina tehlikede acilen boşaltılması lazım. Eski bir binada işletme açılacaksa bina kat maliklerinden onay alındıktan sonra akabinde ise tüm elektrik ve doğalgaz tesisleri yenilenerek açılması gerekiyor. Bu tedbirler alınmadığından bu tür faciaların yaşanma olasılığı artıyor. Şuan tüm mahalle tehlike altında olduğundan polislerin acilen tüm binayı boşaltıp, mahalle için ise doğalgaz ekipler kontroller sağlanması gerekiyor."

Balta'nın vurguladığı kaçış koridoru ise merak edildi. İş güvenliği uzmanı "Kaçış koridoru nasıl oluşturulmalı? 50 metre karelik bir alansa ve en alt kattaysa tek bir kaçış noktası varsa bu kapıların patlamalara yangınlara karşı korunaklı sağlam olması şarttır. Bu bir iş güvenliği uzmanlığında temel konudur. Eğer mekan doğalgaz kazanın olduğu yerdeyse doğalgaz kazanının 50 santimetresinden itibaren duvar örülmeli. Eski bir bina ve bu kadar ölü sayısını olması bir zafiyet olduğunun kanıtıdır. Doğal afetler önlenemez. Ancak böyle iş yeri gibi yerlerde meydana gelen bu durumlar ise kesinlikle zafiyetin olduğunu gösteriyor." dedi.