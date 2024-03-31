İstanbul'da oy kullanan heyecanla beklemede: Trafik haritası şaşırttı
İstanbul'da seçim için oyunu kullanan vatandaşlar sahillere ve parklara akın ederken trafik haritasındaki yoğunluğun minimum seviyede oluşu şaşırttı.
Türkiye'nin megakenti İstanbul'da seçmenler oy kullanmak için sandıklara akın etti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürecinde İstanbul'nun ana yolları ve köprüler boş kaldı. Bazı vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek en yakınlarındaki sahillere ve parklara akın etti.
Sabah saatlerinde ana yolların boş kaldığı, trafiğin Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda yüzde 8 ölçüldüğü İstanbul'da, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu da yüzde 22 oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanan vatandaşlar, gün içerisinde artan sıcaklıkların da etkisiyle sahillere akın etti. Vatandaşlardan kimisi sahilde yürüyüş yaparken kimi vatandaş ise deniz manzarasının tadını çıkardı.
Öte yandan, İstanbul'da gün içinde en yüksek hava sıcaklığı 24 derece ölçüldü.