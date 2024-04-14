İstanbul'da sağanak alarmı! Meteoroloji gün verdi: Hava sıcaklıkları düşüyor

14 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:29

9 günlük bayram tatilini günlük güneşlik geçiren İstanbul için meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği megakentte yazdan kalma günler kısa sürdü.

İSTANUL'DA HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR MU?

İstanbul için yayınlanan hava tahmini raporuna göre; pazartesi, salı ve çarşamba günleri hava sıcaklıkları ve nem artarken, perşembe gününden itibaren megakette sağanak yağışın hakim olması bekleniyor.

Pazartesi günü yüzde 86'lara çıkan nem oranı, çarşamba günü 54'e kadar düşecek. Cuma günü sıcaklıklar 26 dereceden 21'lere gerileyecek.