İstanbul'da sahte reçeteyle 5 milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var

25 Şubat 2024 10:58 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 11:37

2 ilde sahte reçete yoluyla milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen çete çökertildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet'ine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilaç yolsuzluğu yapanları yakalamak için harekete geçti.

REÇETELİ İLAÇLAR SGK'YA FATURA EDİLENLERDEN

Yürütülen çalışmalarda, özellikle son 3 senede metruk depolarda bulunan yasa dışı ilaçların seri numaraları incelendi. Yapılan kontrollerde birçok ilacın hastalara reçete edilmiş gibi gösterilerek SGK'ya fatura edilen ilaçlardan olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler yasa dışı ilaçların piyasaya çıkış kaynağını ortaya çıkarmak için incelemeyi derinleştirdi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR!

Örgüt liderliğini eczacı kalfasının yaptığı çetede doktor, hastane sekreteri, hastane veri giriş personeli ve çok sayıda eczacı kalfasının da yer aldığı, suç örgütünün 162 kişi adına sahte reçete düzenleyip onlarca suça bulaştığı ve bu suçlar yoluyla da 5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri, örgüt liderinin getirdiği T.C. kimlik numaralarına sekreter tarafından doktorun e-imzasıyla seri biçimde reçete yazdırdığı belirlendi.

AYNI İLAÇLARDAN 2 KEZ HAKSIZ KAZANÇ

Sahte reçetelerdeki ilaçların, eczacı kalfalarının çalıştığı eczanelerden temin edildiği anlaşıldı. İlaçların sözde hastalara teslim edilmiş gibi gösterilerek SGK'ya fatura edildiği, kayıt dışı duruma düşen ilaçların ise yurt dışına satıldığı, böylece ücreti devlete ödetilen ilaçların kaçak yollar üzerinden satılarak aynı yasa dışı ilaçlardan 2 defa haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Şebekenin içinde yer alan doktorların ise sekreterlerine talimat vererek, örgüt lideri eczacı kalfasının liste şeklinde getirdiği T.C. kimliklerle reçete yazdığı öğrenildi.

HTS bilgileri incelendiğinde, adına reçete düzenlenen şahısların muayene günü hastane civarında bulunmadıkları, hesap hareketleri incelendiğinde ise adına reçete düzenlenen bazı şüphelilerle doktorlar ve örgüt lideri arasında şüpheli hesap hareketlerinin olduğu ortaya çıktı. Adına reçete düzenlenen çoğu kişinin durumdan haberi olmadığı, herhangi bir rahatsızlıklarının bulunmadığını ve yazılan ilaçları kullanmadıklarını beyan ettikleri belirlendi.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Suça karıştıkları anlaşılan 40 şüpheliye yönelik 20 Şubat'ta İstanbul merkezli olmak üzere Düzce'de eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya karışan 8 eczanede yapılan aramalarda ise; piyasa değeri yaklaşık 1.7 milyon lira olan 3 bin 458 tablet yasa dışı ilaç ele geçirildi. Ayrıca denetimlerinde eczaneler 73 bin 456 lira idari para cezası uygulandı. Aralarında 3 doktor ve eczacıların da olduğu 18 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.