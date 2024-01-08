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    • 08 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:23

    İstanbul’da şoke eden görüntü: Taksi camından sarktı, alkol aldı ve dans etti

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Bayrampaşa’da trafikte kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Taksinin penceresinden sarkan şahıs alkol alarak küfürler savurdu.

    Taksi, Alkol

    Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı. Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

    Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Haberler>Gündem>İstanbul’da şoke eden görüntü: Taksi camından sarktı, alkol aldı ve dans etti
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    taksialkol
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