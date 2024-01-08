İstanbul’da şoke eden görüntü: Taksi camından sarktı, alkol aldı ve dans etti

08 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:23

Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, taksiye müşteri olarak binen bir kişi, araç seyrettiği esnada camdan dışarıya sarkarak alkol almaya başladı. Elindeki alkol şişesiyle kilometrelerce yolculuk yapan şahıs, uzun süre dans ederek tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

Taksi sürücüsünün de müdahale etmediği ya da edemediği alkollü müşteriyi trafikte görenler gözlerine inanamadı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.