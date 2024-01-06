İstanbul'da terör örgütü üyelerine operasyon! Gözaltılar var

06 Ocak 2024 12:23 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 12:24

İstanbul Emniyeti tarafından terör suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP/C, DAEŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, söz konusu örgütlerin bünyesindeki faaliyetleri sonucu adli makamlarca 'aranan' kişileri takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve haklarında kesilmiş hapis cezası bulunan hükümlü örgüt üyelerine yönelik bu sabah operasyon başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

TEM Şube ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, adı geçen örgütlerle bağlantılı 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalar ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Örgüt üyeleri ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.