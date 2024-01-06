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    • 06 Ocak 2024 12:23 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 12:24

    İstanbul'da terör örgütü üyelerine operasyon! Gözaltılar var

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da terör örgütleriyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adli makamlarca aranan DHKP/C, DAEŞ, PKK ve TKİP'li 4 kişi yakalandı.

    İstanbul&#039;da terör örgütü üyelerine operasyon! Gözaltılar var
    Istanbul, Terör, Operasyon

    İstanbul Emniyeti tarafından terör suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP/C, DAEŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, söz konusu örgütlerin bünyesindeki faaliyetleri sonucu adli makamlarca 'aranan' kişileri takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve haklarında kesilmiş hapis cezası bulunan hükümlü örgüt üyelerine yönelik bu sabah operasyon başlatıldı.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    TEM Şube ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, adı geçen örgütlerle bağlantılı 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul'da terör örgütü üyelerine operasyon! Gözaltılar var

    Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalar ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

    Örgüt üyeleri ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

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