İstanbul'da trafik yüzde 72'ye dayandı! Vapur iskeleleri insan doldu

10 Nisan 2024 16:53 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:56

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler şehir dışına çıktı. Memleketlerine gidemeyip İstanbul'da kalanlarda bayramın birinci günü İstanbul'u gezmek için aileleriyle birlikte dışarıya çıktı.

İSKELELERDE İNSAN KALABALIĞI

Özellikle öğle saatlerinden sonra megakentte araç trafiği ve vapur iskelelerinde yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yüzde 72 olarak belirlendi.



Megakent İstanbul'da araç trafiği ve Kadıköy rıhtımdaki insan kalabalığı dronla görüntülendi.