İstanbul'da ucuz baklava kuyruğunun sonu gözükmedi! 84 lirayı duyan koştu

08 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:19

İstanbul’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar alışverişe akın etti. Şirinevler'de her bayramda ucuz baklava satışı yapan işletmenin önünde yine sonu gözükmeyen kuyruklar oluştu.

KİLOSU 84 LİRA

Cevizli baklavanın kilosu 84 TL, Fıstıklı baklavanın kilosu ise 155 TL'ye satılıyor. Ucuz baklava almak için bekleyen Zeki Ateş, “Baklava alabilmek için 1,5 saat oldu hala bekliyoruz. Fiyatları piyasaya göre uygun olduğundan dolayı biz de buradan alıyoruz” diye konuştu.

"BEKLEMEYE DEĞİYOR"

Baklava sırasında bekleyen Mehmet Aslantaş, “Ben de 1 saattir sırada bekliyorum. Fiyatlar dışarıya göre gerçekten çok uygun. Dışarıda satılan baklavanın 3’te biri fiyatına burada baklava satılıyor. Cevizli baklavanın kilosu piyasada 300 TL’den aşağı yok. Burada kilosu 84 TL, burada beklemeye değiyor” dedi.