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08 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:19

İstanbul'da ucuz baklava kuyruğunun sonu gözükmedi! 84 lirayı duyan koştu

İstanbul Şirinevler'de bayram nedeniyle ucuz baklava satışı yapan işletmenin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar 1 saat boyunca sıra bekledi, oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar alışverişe akın etti. Şirinevler'de her bayramda ucuz baklava satışı yapan işletmenin önünde yine sonu gözükmeyen kuyruklar oluştu. İstanbul'da ucuz baklava kuyruğunun sonu gözükmedi! - 1. Resim

KİLOSU 84 LİRA 

Cevizli baklavanın kilosu 84 TL, Fıstıklı baklavanın kilosu ise 155 TL'ye satılıyor. Ucuz baklava almak için bekleyen Zeki Ateş, “Baklava alabilmek için 1,5 saat oldu hala bekliyoruz. Fiyatları piyasaya göre uygun olduğundan dolayı biz de buradan alıyoruz” diye konuştu.İstanbul'da ucuz baklava kuyruğunun sonu gözükmedi! - 2. Resim

"BEKLEMEYE DEĞİYOR"

Baklava sırasında bekleyen Mehmet Aslantaş, “Ben de 1 saattir sırada bekliyorum. Fiyatlar dışarıya göre gerçekten çok uygun. Dışarıda satılan baklavanın 3’te biri fiyatına burada baklava satılıyor. Cevizli baklavanın kilosu piyasada 300 TL’den aşağı yok. Burada kilosu 84 TL, burada beklemeye değiyor” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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