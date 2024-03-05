İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Nerelerde yoğunluk var?

05 Mart 2024 19:20 - Güncelleme : 05 Mart 2024 19:32

İstanbul’da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde de yoğun araç kuyrukları oluştu.

YAĞMUR NEDENİYLE NERELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir arasında, Şile yolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerleyebiliyor. Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişte de yoğunluk yaşanıyor. Trafik, Ünalan ve Ümraniye ayrımından başlıyor. Tersi istikamette ise Çağlayan'dan başlayan yoğunluk köprüde normale dönüyor ancak Ataşehir'de yeniden artıyor.

AVRUPA YAKASINDA HER İKİ YÖNDE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda da durum pek farklı değil. D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında da araçlar güçlükle ilerliyor.

YOĞUNLUĞUN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Yağmurun dinmesine rağmen, yoğunluğun önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve sabırlı olmaya çağırdı.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu yakasında ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla kent genelindeki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 85 olarak ölçüldü.

TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altlarına sığınmak zorunda kaldı.