İstanbul'da yeni metro hattına Kemal Sunal'lı tanıtım... 20 dakikaya düşürüyor 

25 Şubat 2024 12:26 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 12:40

İstanbul'un eski banliyö tren hattının yenilendiğini, 8.3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak

BİSİKLET İLE ENTEGRASYON

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni raylı sistem hattının detaylarını paylaştı. Uraloğlu açıklamasında, "Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"ni tamamladıklarını belirterek "Proje, ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkânları İstanbullularla buluşturacak" dedi.

Tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı buluşturan önemli bir projeyi bitirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Uraloğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; İstanbul’a hizmette sınır tanımıyor, yeni vizyoner eserleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KEMAL SUNAL'LI PAYLAŞIM

Öte yandan Bakan Uraloğlu, hattın tanıtımı amacıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda komedi filmlerinin unutulmaz aktörü Kemal Sunal'ın başrölünü oynadığı "100 Numaralı Adam" filminden, eski tren hattının yer aldığı sahneleri içeren bir videoya yer verdi.