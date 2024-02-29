İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı şehir hatları vapur seferleri iptal edildi

29 Şubat 2024 07:14 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 07:55

İstanbul'da gece başlayan sis etkisini sabaha kadar arttırarak devam etti. Yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve boğaz çevresinde etkili oldu.



İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabaha karşı etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda araçlar kontrollü olarak ilerlerken Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Yoğun sis TEM Otoyolu, Çamlıca Cami ve Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.

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VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da yoğun sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bazı şehir hatları ve vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli, Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) ve Küçüksu-İstinye Vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.