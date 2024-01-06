İstanbul'da zehir tacirlerine dev operasyon! 8,3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

06 Ocak 2024 10:18 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 10:59

İstanbul Eyüpsultan'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Polisleri alarma geçiren olayın ardından soruşturma başlatıldı. Eyüpsultan'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen istihbarat doğrultusunda zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. E.Ö. ve G.Y. isimli şahısları yakalamak için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

6 ADET TABANCAYA EL KONULDU

Ekipler, Defterdar Mahallesi ve Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki 4 farklı adresteki aramalarda 4 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 1 adet SIG SAUER marka ruhsatsız tabanca, 1 adet markası belli olmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet sürgü ve sürgü içerisinde namlu bulundu.

8,3 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca operasyon kapsamında toplam 8 bin 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Vakumlanmış şeffaf poşetler halinde valize yerleştirilmiş yüklü miktarda 'marihuna' türü uyuşturucu maddeye el konuldu.

Ayrıca baza içinde yapılan aramalarda kova içerisinde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde de ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan E.Ö. ve G.Y. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.