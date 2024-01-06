İstanbul'da zehir tacirlerine dev operasyon! 8,3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul Eyüpsultan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik baskın düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 4 farklı adreste gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Eyüpsultan'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Polisleri alarma geçiren olayın ardından soruşturma başlatıldı. Eyüpsultan'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen istihbarat doğrultusunda zehir tacirlerine yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. E.Ö. ve G.Y. isimli şahısları yakalamak için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi.
6 ADET TABANCAYA EL KONULDU
Ekipler, Defterdar Mahallesi ve Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki 4 farklı adresteki aramalarda 4 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 1 adet SIG SAUER marka ruhsatsız tabanca, 1 adet markası belli olmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet sürgü ve sürgü içerisinde namlu bulundu.
8,3 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca operasyon kapsamında toplam 8 bin 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Vakumlanmış şeffaf poşetler halinde valize yerleştirilmiş yüklü miktarda 'marihuna' türü uyuşturucu maddeye el konuldu.
Ayrıca baza içinde yapılan aramalarda kova içerisinde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde de ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan E.Ö. ve G.Y. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.