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    • 04 Ocak 2024 11:38 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:03

    İstanbullular dikkat: AKOM uyardı! 9-10 Ocak'ta kar geliyor

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Son dakika haberine göre: İBB (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi. Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği ve 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi.

    Hava Durumu, İstanbul, Ankara, Akom, Meteoroloji

    Son dakika: AKOM’un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek.

    9-10 OCAK'TA KAR BEKLENİYOR

    Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor. Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

    İstanbullular dikkat: AKOM uyardı! 9-10 Ocak'ta kar geliyor

    METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Ocak Perşembe için yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İstanbullular dikkat: AKOM uyardı! 9-10 Ocak'ta kar geliyor

    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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    Oynat

    Pendik'te binanın çatısı uçtu otomobillerin üzerine düştü

    İstanbul'da yaşanan fırtına olumsuz durumlara sebep oldu. Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Pendik'te bir binanın çatısı uçtu.

    Haberler>Gündem>İstanbullular dikkat: AKOM uyardı! 9-10 Ocak'ta kar geliyor
    Etiketler
    Hava DurumuİstanbulAnkaraAKOMMeteoroloji
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