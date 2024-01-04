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    • 04 Ocak 2024 20:37 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:43

    İstanbul'u Sibirya soğuğu kaplayacak! Kar yağışı için tarih verildi

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un 8 Ocak Pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini duyurdu.

    İstanbul&#039;u Sibirya soğuğu kaplayacak! Kar yağışı için tarih verildi
    İstanbul, Kar, Yağmur

    AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaştığı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

    RÜZGAR 45 KM İLE ESECEK

    Rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesi beklenen açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi. 

    İstanbul'u Sibirya soğuğu kaplayacak! Kar yağışı için tarih verildi

    10 OCAK GÜNÜ ŞEHRİ KAR KAPLAYACAK 

    Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

    İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

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    İstanbulkaryağmur
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