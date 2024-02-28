İstanbul'u sis kapladı: Boğaz gemi trafiğine kapandı, uçaklar inemedi

28 Şubat 2024 10:22 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:35

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazının kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde yoğun şekilde etkisini gösteriyor.

Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında da kısmı etkili oluyor.

Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de yer yer etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Şehir Hatları seferlerinde herhangi bir iptal yapılmazken, İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.00'da yüzde 63, saat 10.25 sıralarında ise yüzde 51 olarak ölçüldü.

UÇAKLAR PİSTE İNEMEDİ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı.

Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.