21 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:54

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 22 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.

BİRÇOK İLÇEDE KESİNTİ YAŞANACAK

BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı kesinti programına göre Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Çatalca ve daha birçok ilçede pazartesi günü planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

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