İstanbul'un trafik çilesi başlıyor! Tatilciler akın akın dönüyor 

12 Nisan 2024 23:12 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 23:14

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatil sürecinde, tatilcilerin çoğu son iki günün kalabalığından kaçınmak için 7. gününde evlerine dönüşe başladı. Akşam saatlerinde Trakya bölgesinden yola çıkan tatilciler, Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu üzerinden İstanbul'a doğru ilerlerken, trafikle karşılaştı.

Gece saatlerine kadar süren yoğunlukta dönüş güzergahı üzerinde bulunan ışıklı kavşaklarda trafik durma noktasına kadar geldi.

EMNİYET DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Birimleri de yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı.

Düne kadar İstanbul'dan Tekirdağ istikametine doğru yoğun olan yollarda bu sefer ibre tersine dönerek Tekirdağ'dan İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.