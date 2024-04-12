12 Nisan 2024 23:12 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 23:14
İstanbul'un trafik çilesi başlıyor! Tatilciler akın akın dönüyor
Ramazan Bayramı tatilinin 7. gününde tatilcilerin İstanbul'a dönüşü başladı. İstanbul girişinde araç kuyrukları şimdiden oluşmaya başladı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatil sürecinde, tatilcilerin çoğu son iki günün kalabalığından kaçınmak için 7. gününde evlerine dönüşe başladı. Akşam saatlerinde Trakya bölgesinden yola çıkan tatilciler, Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu üzerinden İstanbul'a doğru ilerlerken, trafikle karşılaştı.
Gece saatlerine kadar süren yoğunlukta dönüş güzergahı üzerinde bulunan ışıklı kavşaklarda trafik durma noktasına kadar geldi.
EMNİYET DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Birimleri de yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı.
Düne kadar İstanbul'dan Tekirdağ istikametine doğru yoğun olan yollarda bu sefer ibre tersine dönerek Tekirdağ'dan İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı