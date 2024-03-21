İstanbul'un yanı başı beyaza büründü: Megakentte kar yağacak mı?

21 Mart 2024 12:51 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı soğuk hava dalgası birçok bölgeyi etkisi altına aldı. Sıcaklıkların 7 derece birden düştüğü birçok kentte kar yağışı görüldü. O kentlerden biri de Bolu'ydu...

Bolu’nun yüksek kesimlerinden etkili olan yağmur dün gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı’na ziyarete gelen vatandaşlar, kar manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ülke geneli 5 günlük hava tahmin raporunda; önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışının beklenmediği görüldü.