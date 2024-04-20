İstinyePark'ta korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi!

20 Nisan 2024 21:10 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:32

İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde yangın çıktı. Yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı otoparkta park halindeki bir araçta başladı. Vatandaşların müdahalesi ile yangın söndürüldü fakat AVM'nin içi yoğun dumanla kaplandı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar alışveriş merkezinden tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otopark bölümünde çıkan yangının AVM'deki görevliler tarafından söndürüldüğü belirtilerek, "Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.