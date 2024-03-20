Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>İTÜ'de elektrik panosu patladı: Kadın görevli yaralandı
20 Mart 2024 14:24 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:30

İTÜ'de elektrik panosu patladı: Kadın görevli yaralandı

İstanbul'da İTÜ Mimarlık Fakültesinde elektrik panosunda patlama oldu. Patlama sırasında odada bulunan bir kadın görevli yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Şişli'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde korku dolu anlar yaşandı. Fakültenin elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

PANADON SIÇRAYAN PARÇALAR BACAĞINA İSABET ETTİ

Patlama nedeniyle panonun bulunduğu odadan alevler yükseldi. Patlamanın meydana geldiği sırada aynı odada bulunan kadın görevli K.K, panodan sıçrayan parçaların bacağına ve eline isabet etmesi sonucu yaralandı.

O sırada tarihi binada bulunan diğer görevliler kadının yardımına koştu. Patlama sesini duyan öğrenciler ise büyük panik yaşayarak can havliyle dışarı çıktı.

İTÜ'de elektrik panosu patladı: Kadın görevli yaralandı - 1. Resim

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...